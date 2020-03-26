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أخبار العالم

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 21 حالة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صباح اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بهذا الفيروس إلى 21 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله عبر تدوينة على حسابه الرسمي "بالفيسبوك" اليوم، إن حالة الوفاة الـ 21 كانت الإصابة الـ 1588 لمسن بلغ من العمر 63 عامًا ماليزي الجنسية. وكان قد سبقت إصابته بمرض مزمن.

وأضاف هشام - حسبما نقلت وكالة الانباء الماليزية /بيرناما/- أن المتوفى كان قد شارك في تجمع أهل الدعوة مؤخرًا. وجاء إلى مستشفى حكومي وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 22 مارس وعولج في مستشفى بولاية قدح يوم 23 مارس، ولكن تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين وأكدت السلطات وفاته في الساعة 4.00 فجر اليوم.
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