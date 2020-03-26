AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة القلعة الحمراء ويحذر حسام عاشور من الزمالك

الخميس 26/مارس/2020 - 10:09 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
عمرو ابوبكر

أكد بدر رجب، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن عدم تجديد عقد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، يعد خطأ واضحًا، مبديًا عدم تأييده لهذا القرار.

وقال رجب، في تصريحاته على فضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الأهلي لن يخسر شيئا إذا جدد تعاقد عاشور، بعيدًا عن الماديات، لكن للقيمة الأدبية، عاشور يستحق الاستمرار بعيدًا عن أي فنيات، فايلر تواجد منذ 6 أشهر فقط في الأهلي، ومن الممكن أن يرحل غدًا".

وأضاف: "رأي فايلر كان حجة لرحيل عاشور، الأهلي كان يستطيع قيده، لمدة 6 سنوات كان هناك لاعبون يتم تسجيلهم في أنديتهم بدون مشاركة، ولكن لمجرد لم شمل الفريق فقط".

واستكمل: "الزمالك سيفوز إذا ضم حسام عاشور، ولكن اللاعب سيخسر تاريخه كله، وأتمنى أن يختم حياته في الأهلي لكي يحافظ على تاريخه المشرف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ34.. رواد تويتر يحتفلون بعاشور عبر #حسام_عاشور

الأهلى والتخلص من الأساطير.. هل ينضم حسام عاشور لسابقيه من نجوم الأحمر؟

الخريف يصل الجزيرة.. تساقط أوراق الكبار داخل النادي الاهلي

بعد تأكد رحيله عن الأهلي .. رسالة مؤثرة من عصام الحضري لحسام عاشور

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

تعليق مؤثر من عماد متعب على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم 26-3-2020.. فيديو

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا بمحافظات الجمهورية

5 أدعية تحميك من كورونا

أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن