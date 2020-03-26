نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة القلعة الحمراء ويحذر حسام عاشور من الزمالك





أكد بدر رجب، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن عدم تجديد عقد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، يعد خطأ واضحًا، مبديًا عدم تأييده لهذا القرار.





وقال رجب، في تصريحاته على فضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الأهلي لن يخسر شيئا إذا جدد تعاقد عاشور، بعيدًا عن الماديات، لكن للقيمة الأدبية، عاشور يستحق الاستمرار بعيدًا عن أي فنيات، فايلر تواجد منذ 6 أشهر فقط في الأهلي، ومن الممكن أن يرحل غدًا".





وأضاف: "رأي فايلر كان حجة لرحيل عاشور، الأهلي كان يستطيع قيده، لمدة 6 سنوات كان هناك لاعبون يتم تسجيلهم في أنديتهم بدون مشاركة، ولكن لمجرد لم شمل الفريق فقط".



