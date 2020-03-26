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توك شو

السيسى يطمئن المواطنين: سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الإجراءات الاحترازية التى تتم فى مصر عن كثب، حيث كتب عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعى مساء أمس، الأربعاء، رسالة تعبر عن أمن وسلام واطمئنان وأمل.

وأضافت هند النعسانى، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: "إنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا".

وأضاف: "وأيضًا جهود أبنائنا في جميع الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".


‏وتابع: "وأقول لكم إننا سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة، وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد".
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