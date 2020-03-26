AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا على خطى الصين: كلنا سنساعد إيطاليا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
وصلت قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى مطار أوريو آل سيريو في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث سيقام مركز إيطالي روسي مشترك لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري، تضم القافلة مجمعًا متنقلًا لإجراء التحليل والتشخيص، ومعدات تطهير متنقلة عالية الأداء مع مخزون من المطهرات، وكذلك معدات خاصة لتوفير مساعدة مؤهلة للمرضى الخطرين الذين يعانون من عدوى الفيروسات التاجية.

وتشمل المساعدات أيضًا 22 وحدة من المعدات الطبية الروسية السيارة المتخصصة، بالإضافة إلى حافلات نقلت المتخصصين العسكريين الروس ومركبات المرافقة والدعم الفني المقدم من الجانب الإيطالي.

Advertisements

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة القلعة الحمراء ويحذر حسام عاشور من الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-3-2020

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. قصة رحيلها المأساوية ورد فعل أحمد زكي

انهيار أسعار الدولار والسبب كورونا | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ناعم.. نوال الزغبي بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد

متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب