الضرائب: العمل مستمر بالمصلحة وجميع المأموريات في المواعيد الرسمية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ومتابعته الدءوبة، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمصلحة الضرائب ضد انتشار فيروس كورونا المستجد التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأرواح الممولين والمحاسبين والعاملين بمصلحة الضرائب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





وقال رئيس المصلحة، في بيان، إن العمل مستمر بمصلحة الضرائب وجميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات وفي المواعيد الرسمية، وإنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار تخفيض العمالة، واستثناء بعض الفئات، فقد تم التناوب بين العاملين، مع الحرص على عدم الإخلال بحسن سير العمل بالمأموريات المختلفة وسرعة إنجاز الإجراءات، خاصة ونحن في موسم الإقرارات الضريبية، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجوال.





وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعديل مواعيد العمل بمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة تماشيًا مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يقدم المركز كل الدعم والمساعدة لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وكذلك يقوم بالإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة، وذلك من خلال الاتصال على رقم 16395.





وأشار إلى تشكيل غرفة مركزية لمتابعة أي مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد تحت إشراف رئيس المصلحة، وتتولى هذه الغرفة القيام بالمتابعة المستمرة للمستجدات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية، التى تم إنشاؤها لمتابعة أي مستجدات لفيروس كورونا على مستوى المنطقة أو القطاع بالمصلحة، وتقوم الغرف الفرعية بالإبلاغ الفورى للغرفة المركزية عن أي مستجدات.





ولفت "عبد القادر" إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تكاتف الجهود، والعمل على قلب رجل واحد للتغلب على الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وكذلك تقدير الوزير لجهود العاملين بالمصلحة والتزام الممولين، وحرصهم على أداء الضريبة المستحقة عليهم، الأمر الذى من شأنه تعزيز ميزانية الدولة مما يمكنها من تخطى الأزمات بأمان وتوفير جميع الالتزامات الناتجة عن هذه الأزمات.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بأعمال تعقيم وتطهير جميع المناطق والماموريات الضريبية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، موضحًا أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.





وأضاف أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، ويتم إجراء عملية التعقيم بشكل يومى، مشيرًا إلى أنه يتم وضع المطهرات في أماكن التجمعات بالمأموريات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل موظف على نفقة المصلحة.





وتابع: "إن أولويتنا الأولى هى الحفاظ على صحة وسلامة جميع الممولين والمحاسبين والعاملين"، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، خاصة مع إلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية لهم خلال هذا العام لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، كما أنهم يستطيعون سداد الضريبية المستحقة عليهم أون لاين دون الحاجة للذهاب للبنك، هذا بالإضافة إلى صدور قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى ١٦ أبريل القادم، كل ذلك منعا للزحام بالمأموريات الضريبية حفاظا على سلامة الممولين والعاملين.





وتوجه عبد القادر بالشكر إلى جميع العاملين بمصلحة الضرائب على الجهود التي يبذلونها من أجل نجاح موسم الإقرارات الضريبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا إشادة وزير المالية بدورهم، ووصفه إياهم بجنود الوطن الذين عليهم مسئولية عظيمة، حيث إن الحصيلة الضريبية تمثل أكثر من ٧٠% من موارد الخزانة العامة للدولة، مطالبا إياهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم وجميع المتعاملين معهم من ممولين ومحاسبين، فالعاملون بمصلحة الضرائب هم أغلى وأثمن ما تمتلكه المصلحة من موارد.





وناشد رئيس مصلحة الضرائب الجميع الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة لتفادي تداعيات أزمة فيروس كورونا، داعيا الله أن تمر هذه الأزمة بكل خير للجميع وأن يحفظ مصر وشعبها.