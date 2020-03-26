التخطيط تواصل نشر حلقات كبسولة رائد الأعمال

واصل مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشر حلقات "كبسولة رائد أعمال" والتي أطلقتها الوزارة في إطار حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بواقع حلقة يوميًا على مدار الأسبوع لتقديم الوعي اللازم حول التعامل مع الأزمة الحالية في شتى المجالات.





وقدمت الحلقة الثالثة من حلقات الكبسولة جين حنا من حاضنة السياحة بمركز ريادة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تناولت الحديث حول خمس نصائح أساسية لتفادي الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا.





وتمثلت النصائح الخمس في العمل من المنزل بكفاءة وفعالية، والأخذ في الاعتبار احتمال أن تكون الأزمة الحالية فرصة لبعض رواد الأعمال، إلى جانب أهمية التفكير في خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، مع أهمية استغلال فرص الدعم المتاحة للشركات الناشئة وركزت النصيحة الخامسة على البحث عن دعم مالي للشركة من خلال جهات التمويل المختلفة أو المستثمرين.





ويقدم الحلقات مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال في المجالات كافة.



