إحلال وتجديد خط مياه بتكلفة 2.7 مليون جنيه في المنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على تعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضي والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة والتى تعانى من ضعف مياه الشرب فإن الشركة تقوم بإحلال وتجديد خط مياه قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة حيث إنها من القرى التى يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.









وأضاف الشهاوي أن الخط يمتد لمسافة أكثر من ٣ كيلو و500 متر بقطر ١٢ بوصة ويتم إحلاله وتجديده بتكلفة إجمالية ٢مليون و٧٥٠ ألف جنيه .