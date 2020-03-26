ندوة "بطرس غالي": إدارة أزمة وباء كورونا ما كانت لتتم دون الإصلاح الاقتصادي بمصر

أكد المشاركون بالمائدة المستديرة الافتراضية “الحوار الرقمي”، الذي نظمتها مؤسسة “كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة” حول تداعيات فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) على مصر، أن إدارة الأزمة التي قامت بها الدولة المصرية لمجابهة أزمة فيروس “كورونا” ما كانت لتتم دون نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.





وأشار المشاركون – في توصيات المائدة المستديرة الأولى بـ(الفيديو كونفرنس) التي تناقش أزمة فيروس “كورونا” إقليميًا ودوليًا وتداعياته على مصر – إلى أن شفافية الدولة في علاقتها مع المواطنين هي أحد أسباب النجاح في التعامل مع الأزمة حتى الآن؛ نظرًا لأن الشفافية واحترام حق المعرفة للمواطن هي أمور لها قيمة كبيرة في المستقبل، فضلًا عن التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني، وأن يبادر بالقيام بدور فعال.





وشدد المشاركون على أهمية دور الدولة بالتعاون مع المواطن للخروج من المحنة الحالية لفيروس “كورونا” الذي ضرب العالم بلا استثناء، وعلى ضرورة أن يدرك المصريون أنهم جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وأن يبدو مفهوم العولمة لديهم أكثر وضوحًا من ذي قبل؛ نظرًا لأن العالم أصبح قرية كونية صغيرة لا يمكن فيها إخفاء خبر أو وضع حواجز أو حدود بين الدول.





ودعا المشاركون – خلال الحوار الرقمي حول تداعيات فيروس “كورونا” – إلى ضرورة​ توجيه اهتمام خاص إلى الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة التي يديرها الشباب، وتقديم حزمة حوافز تساعدهم على تخطي الأزمة، وكذلك إيلاء أولوية، وعناية خاصة للشركات الناشئة لشباب يخطون خطواتهم الأولى في قطاع الأعمال، لا يملكون المقومات المالية التي تسمح لهم بتحمل هذه الفترة بدون عائد أو تشغيل، موضحين، في هذا الشأن، أن الأعمال التي كانت بالأمس بازغة طامحة منتعشة بالأمل، تجد نفسها اليوم تناضل لدفع مرتبات العاملين بها والوفاء بالتزاماتها.





وأوصى البيان الختامي للمائدة المستديرة بضرورة الاهتمام بنظافة المدن والقرى والأحياء والشوارع والمنازل، خصوصًا وأن ديننا يدعو لذلك، والخروج بدرس واضح وهو أن نظافة المسكن والمأكل والابتعاد عن التجمعات دون مبرر وهي أمور لازمة في المستقبل، كما أن تهوية الأماكن المغلقة، والاهتمام بالنظافة والقضاء على التلوث يجب أن تتحول إلى عادات راسخة في مستقبل حياتنا.





ودعا البيان الختامي إلى وضع حملة إعلامية علمية برسائل واضحة، وإيقاف الرسائل غير الدقيقة التي تبثها بعض وسائل الإعلام، وتكليف لجنة وطنية مستقلة، بدراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد والتوصية بإجراءات طويلة المدى.





وعلى الجانب الصحي، أوصى المشاركون بتوفير البيانات الموثقة، وإجراء البحوث لتفهم الوضع الوطني والإقليمي، مؤكدين “نحن أمام وضع متفاقم وجديد بحيث لا نستطيع التكهن بمساره ولكن نعلم جيدًا أنه يمكن احتواء ومكافحة المرض، وأنه يعتمد على التدابير القوية والشاملة التي تتخذها الدول، و​لم يفت الوقت للإسراع بالاستجابة الشاملة وتستطيع الدول إخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة والتأكيد على الحكومة بأسرها والمجتمع كله، و​توسيع نطاق والقدرة على اكتشاف الحالات وعزلها، وعلاجها العلاج الملائم وتتبع المخالطين، وتنشيط وتوسيع آليات الاستجابة أخذًا في الاعتبار التدابير الاستباقية للاستمرار في احتواء انتشار المرض والتقييم المستمر للمخاطر”.





ولفتوا إلى أهمية تجهيز القطاع الصحي بجميع مستوياته بتضمين كافة الأطراف والشركاء، وتقوية التدابير اللازمة للوقاية واكتشاف المرضى والعلاج للفئات الأكثر تعرضًا للعدوى وللمخاطر الناتجة عن الإصابة بالفيروس ومنهم: المسنين، ذوي الأمراض المزمنة، ونقص المناعة.





وشددوا على الاهتمام والاستثمار في الفريق الطبي وتدريبه وحمايته وأن يتم العمل من خلال فريق بحثي على كيفية العلاج الأمثل، وعلى إمكانية استحداث تطعيم وعدم انتظاره من الآخرين، مقترحين تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من الموازنة التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لمكافحة الفيروس.





وعلى الجانب الاقتصادي، حث البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل خاصة المحلية ومساعدتها على تجاوز الأزمة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وفي مرحلة التعافي، وتكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في التضامن الاجتماعي كل في دائرته وقسمه ومنطقة عمله بسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.





وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى ضرورة الاستعداد للانطلاق السريع التراجع التدريجي لهذه الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا، وأكدوا على أهمية البناء على مبادرات البنك المركزي، وحزمة القرارات التي اتخذتها البنوك مؤخرًا، بتأجيل سداد أقساط الديون لمدة ٦ أشهر، إلى جانب ذلك “فإن المشروعات الصغيرة ستحتاج إلى قروض ميسرة، بل ومنح كي تسدد رواتب العاملين بها على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة والتي سيتوقف خلالها النشاط كلية.





وعلى الجانب المالي، أوصى المشاركون بأهمية ترشيد المبادرات المتضمنة حقن نقدية في الاقتصاد بحيث ​​تصل للمستحقين من العاملين باليومية، والاهتمام بالتصنيع لإشباع الطلب المحلي ليحل محل الاستيراد الذي تأثر، بعدم القدرة على الاستيراد بعد تدهور سلاسل الإمدادات وسعر العملة وبالتالي انخفاض القدرة على الاستيراد من الخارج.





ونوهت التوصيات بالاهتمام بتحويلات المصريين وفتح نوافذ جديدة لتحفيز الاستثمار والمدخرات مثل زيادة عدد فروع البنوك المصرية خاصة في دول الخليج، وزيادة الاتفاقيات الثنائية بين البنوك المصرية والبنوك الأجنبية لتسهيل التحويلات بتكلفة أقل.





وشدد البيان الختامي، على ضرورة حماية حقوق المصريين العاملين بالخارج والعمل على المستوى الثنائي مع الدول الأكثر تضررًا، وخاصة إيطاليا ​ودعم السفارات المصرية بالخارج حتى تتواصل مع أبناء الجاليات المصرية، وتوفير الدعم المعنوي والعمل على إعادة من يرغب إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى التواصل مع حكومات الدول المضيفة للعمالة المصرية لضمان مستحقات المصريين العاملين بالخارج.





كما أكد المشاركون، في هذا الحوار الرقمي، على أهمية العمل على المستوى الدولي حيث إن الوباء عالمي يتطلب تضافرًا عالميًا، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى له بمفردها، معتبرين أنه من النتائج المتوقعة للعولمة ظهور شكل جديد من التضامن بين الدول، وبين المواطنين والحكومات، وبروز توجه دولي للاستثمار في مجال الصحة، باعتبار أن التمتع بصحة جيدة هو حق من حقوق الإنسان.





وأشار البيان الختامي إلى الحاجة لتنشيط دور المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية لجنوب غربي آسيا (الاسكوا) والاتحاد الإفريقي، وتحفيز المنظمات الإقليمية والدولية لإعادة صياغة برامجها الخاصة بالإنسان لتكون أكثر اتصالًا بالأزمة الحالية، معتبرين أن تداعيات فيروس كورونا تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وقد تتطلب دورًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





وكانت مؤسسة “كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة” قد نظمت حوارًا رقميًا من خلال مائدة مستديرة عبر الفيديو كونفرنس، لبحث تداعيات “فيروس كورونا المستجد” على مصر في مختلف المجالات، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.



