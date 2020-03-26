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محافظات

الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن تعقيم ماكينات الصرف الآلى

الخميس 26/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الرائدات الريفيات حملات التعقيم والتطهير لماكينات الصرف الآلى بالبنوك على مستوى جميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك تجنبًا لانتقال أى عدوى.

كما قامت الرائدات الريفيات بعمل التوعية المطلوبة للمواطنين لتعريفهم بالمرض وطرق تجنب انتقال العدوى.

فى السياق نفسه، طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مديرى البنوك بنطاق المحافظة بإجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى، خاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم. 

وأشار المحافظ إلى العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى، بجانب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.  

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل.

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