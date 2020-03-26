تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة

تابع وزير القوى العاملة "محمد سعفان" ، صباح اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19) ،وذلك من خلال الكشف على جميع العاملين بديوان عام الوزارة .

وشدد وزير القوي العاملة على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة، مشيرا إلى أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

كما تم تعقيم جميع المركبات التي تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة بجانب تعقيم السيارات الخاصة بالموظفين داخل الديوان.