AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:41 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين

تابع وزير القوى العاملة "محمد سعفان"  ، صباح اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس  "كورونا" (كوفيد - 19) ،وذلك من خلال الكشف على جميع العاملين بديوان عام الوزارة .

وشدد وزير القوي العاملة على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة، مشيرا إلى أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

كما تم تعقيم جميع المركبات التي تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة بجانب تعقيم السيارات الخاصة بالموظفين داخل الديوان.

 

 

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

لمواجهة فيروس كورونا.. الكهرباء تتخذ 13 إجراء وقائيًا

وزير الكهرباء يخضع للفحص الطبي للتأكد من عدم إصابته بكورونا.. صور

وزير القوي العاملة يخضع لفحص كورونا ويوجه بتدابير احترازية بالمديريات.. صور

بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في التنمية المحلية والمحافظات.. شعراوي: غلق 2600 مركز دروس خصوصية بعدد من المحافظات ومتابعة غلق الحضانات

حقيقة إصابة أحد موظفي الكهرباء بفيروس كورونا .. الوزارة ترد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي

قرار جمهورى بإحالة نائب رئيس مجلس الدولة للمعاش

نادين نجيم تلجأ الى فنانة متحولة جنسية لمواجهة كورونا.. شاهد

متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

ماذا يحدث للمدخنين إذا أصيبوا بكورونا.. صندوق مكافحة الإدمان يرد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا