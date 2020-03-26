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مرأة

غير مأمون.. بعد أن طال كورونا المشاهير أخطاء محتمل تصيب بالفيروس

الخميس 26/مارس/2020 - 03:16 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
يوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع إصابة عدد من المشاهير حول العالم.

وفقا لموقع هيلث تنتقل عدوى فيروس كورونا نتيجة الكثير من الأخطاء أبرزها إغفال  تعقيم الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوى.

 

على الجانب الآخر تعد أبرز مصادر نقل العدوى الحيوانات الأليفة، فلا يمكن أن تنتقل العدوى عبر سعال الحيوان الأليف لكن يمكن أن تنتقل عبر لمس فرائها.


ويتسبب إغفال تعقيم الهاتف المحمول من وقت لاخر فى الاصابة بالفيروس ونقل العدوى أيضا.

 

وعلى الجانب الآخر يعد الأكثر عرضه للإصابة من يعانون من نقص المناعه من كبار السن ومرضى الربو ومشاكل الجهاز التنفسى.

 

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعه  والحساسية قد يكون من بين هؤلاء المشاهير من هم من كبار السن  وهم الأكثر عرضه للإصابة أو من يعانون من نقص المناعه نتيجة للاصابة ببعض الأمراض المزمنه أو بسبب الإحتكاك  بأشخاص تعرضوا للفيروس أثناء اللقاءات والإجتماعات السياسية مثلا.

 

لفت أنه من ضمن الأخطاء التى تكون سببا فى إصابة الكثير من المشاهير عدم قدرة الكثير منهم على  إرتداء أقنعه الوجه لساعات طويلة  أثناء اللقاءات والإجتماعات السياسية مثلا.

 

أكد فى الوقت نفسه إلى ان عامل تقدم العمر من أحد العوامل التى تزيد من فرص الاصابة أيضا.


فى النهاية أشار إلى أن كثرة إدمان الكحول، وهذا شائع بين مشاهير العرب، قد يزيد من فرص الإصابة بكورونا، اضافة إلى التدخين فهو يزيد المضاعفات 19 مرة ويفاقم العدوى عند الاصابة بفيروس كورونا 

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