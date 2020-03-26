حساب برشلونة يرحب بـ الهلال السعودي ويتحدى النصر والعين





وكتب حساب نادي برشلونة:" شكرا ليوفنتوس مرحبا بالهلال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد".





وأضاف الحساب:" نترك الاختيار لجماهيرنا من قائمة أساطيرنا الطويلة، بدءًا من كوبالا وكرويف، مرورًا بـ غوارديولا وريفالدو وبويول وتشافي وإنييسنا ثم وصولًا إلى أسطورة الأساطير".





وتابع الحساب:" ننقل التحدي لـ النصر السعودي، العين الإماراتي، أتلتيكو مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي".





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ( الإنجليزي - الإيطالي - الألماني - الإسباني - الفرنسي).









تفاعل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، في حملة تحدي الأساطير التي أطلقتها الأندية العالمية، في ظل إيقاف الإنشطة الرياضية، بسبب فيروس كورونا.