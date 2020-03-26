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رياضة

حساب برشلونة يرحب بـ الهلال السعودي ويتحدى النصر والعين

الخميس 26/مارس/2020 - 12:52 م
برشلونة والهلال
برشلونة والهلال
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محمد السعيد
تفاعل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، في حملة تحدي الأساطير التي أطلقتها الأندية العالمية، في ظل إيقاف الإنشطة الرياضية، بسبب فيروس كورونا.

وكتب حساب نادي برشلونة:" شكرا ليوفنتوس مرحبا بالهلال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد".

وأضاف الحساب:" نترك الاختيار لجماهيرنا من قائمة أساطيرنا الطويلة، بدءًا من كوبالا وكرويف، مرورًا بـ غوارديولا وريفالدو وبويول وتشافي وإنييسنا ثم وصولًا إلى أسطورة الأساطير".

وتابع الحساب:" ننقل التحدي لـ النصر السعودي، العين الإماراتي، أتلتيكو مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي".

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ( الإنجليزي - الإيطالي - الألماني - الإسباني - الفرنسي).


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