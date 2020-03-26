AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطالب بإلغاء المؤتمرات الصحفية لمنع انتشار كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:51 م
الكاتب الصحفى هشام
الكاتب الصحفى هشام يونس
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
طالب الكاتب الصحفى هشام يونس،  عضو مجلس نقابة الصحفيين، بإلغاء عقد المؤتمرات الصحفية،  واستبدالها بتقنيات تكنولوجية جديدة وعديدة كبديل مثل فيديو كونفرانس، وذلك للحفاظ على صحة الصحفيين والإعلاميين،  وكافة المشاركين في تلك المؤتمرات من خطر انتشار فيروس كورونا القاتل .


وقال هشام يونس في تصريحات له: يجب إلغاء المؤتمرات الصحفية، واستخدام تقنيات عديدة كبديل مثل فيديو كونفرانس أو شات رووم أو لايف ستريم، أو أي جديد في تكنولوجيا الاتصال، فمؤتمر وزيرة الصحة دليل إن عندنا مسئولين كتير حافظين بس مش فاهمين 

وكانت موجة من الانتقادات قد طالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة،  بسبب قيامها بعقد مؤتمر صحفي بمشاركة عشرات الصحفيين والإعلاميين،  مع عدم تطبيق قواعد السلامة، وعدم التجمع لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغرب حفل زفاف.. حضر المعازيم وغاب العروسان لهذا السبب

بسبب كورونا.. مطالب حكومية بإلغاء الفعاليات الرياضية باليابان

لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تعلن قرارا عاجلا بخصوص المستشفيات

بعض الدول حبست المخالف.. أحمد موسى: مقدمناش غير قرار يقعد الناس في البيت لمنع انتشار كورونا.. فيديو

بعد فرض حظر التجول .. 9 نصائح لـ الصحفيين والإعلاميين لمواجهة كورونا

ضياء رشوان يوضح موقف الصحفيين المتدربين من قرار الحظر

ترشيحاتنا

حالة واحدة لاستخدام مضادات حيوية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

القومي للبحوث: سنعلن قريبا عن لقاح مضاد لفيروس كورونا.. فيديو

في ذكرى رحيل وداد حمدي .. حكاية قتلها بدلًاً من يسرا

الأردن يرسل طائرة لـ تونس محملة بدواء فعّال ضد كورونا

أسرع طريقة للتخلص من سخونة السيارة.. والمشاكل التي تسببها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا