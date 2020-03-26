مطالب بإلغاء المؤتمرات الصحفية لمنع انتشار كورونا

طالب الكاتب الصحفى هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بإلغاء عقد المؤتمرات الصحفية، واستبدالها بتقنيات تكنولوجية جديدة وعديدة كبديل مثل فيديو كونفرانس، وذلك للحفاظ على صحة الصحفيين والإعلاميين، وكافة المشاركين في تلك المؤتمرات من خطر انتشار فيروس كورونا القاتل .









وقال هشام يونس في تصريحات له: يجب إلغاء المؤتمرات الصحفية، واستخدام تقنيات عديدة كبديل مثل فيديو كونفرانس أو شات رووم أو لايف ستريم، أو أي جديد في تكنولوجيا الاتصال، فمؤتمر وزيرة الصحة دليل إن عندنا مسئولين كتير حافظين بس مش فاهمين



