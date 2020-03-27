AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
أرسل غريب جمال أحد سكان مدينة السلام شكوى لموقع صدى البلد، يتضرر فيها والسكان من غرق منطقة مساكن العبد بجوار مدرسة السيده زينب ، بالصرف الصحي دون اهتمام من المسئولين.

وقال القارئ في رسالته: "نظفنا المنطقة علي نفقتنا اكتر من مره وبرضو الصرف الصحي فيه مشكله.. لو احنا مش في الظروف دي كنا نضفناها تاني عشان هيا جنب محلات أكل عيشنا بس الدنيا دلوقتي مش ماشية ارجو الرد او الاهتمام".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. صور
مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. صور
مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية طرانيس العرب فى الدقهلية يستغيثون بالمسئولين لاستكمال الصرف الصحي

شارع عبدالله رفاعي في المرج غارق في مياه الصرف.. صور

قرية النبيرة بالبحيرة محاصرة بمياه الصرف الصحي.. صور

أهالي شارع فاطمة رشدي بالهرم يشكون من غرقه بمياه الصرف..شاهد

أهالي كفر عامر ورضوان يستغيثون لإنهاء أعمال مشروع الصرف الصحي

مش عارفين نمشي.. سكان شارع مسجد الرحمن بـ بشتيل يشكون من غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي

ترشيحاتنا

شوقي: مالغيناش الوحدات الاخيرة من مناهج الاعدادية .. وسنخفي تفاصيل المشروعات البحثية حتى 2 أبريل منعا للمتاجرة

تعرف على تفاصيل قرارات وزير التعليم الجديدة

الصحة: تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و3 وفيات

رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن دور سيد عبدالحفيظ في الأهلي

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟ مسئول يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد