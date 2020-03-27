مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. صور

أرسل غريب جمال أحد سكان مدينة السلام شكوى لموقع صدى البلد، يتضرر فيها والسكان من غرق منطقة مساكن العبد بجوار مدرسة السيده زينب ، بالصرف الصحي دون اهتمام من المسئولين.





وقال القارئ في رسالته: "نظفنا المنطقة علي نفقتنا اكتر من مره وبرضو الصرف الصحي فيه مشكله.. لو احنا مش في الظروف دي كنا نضفناها تاني عشان هيا جنب محلات أكل عيشنا بس الدنيا دلوقتي مش ماشية ارجو الرد او الاهتمام".





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