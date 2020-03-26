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حوادث

الإعدام لـ ٥ متهمين والمؤبد لخمسة آخرين فى قضية سرقة المواد البترولية وحريق عزبة المواسير بالبحيرة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:53 م
محاكمة
محاكمة
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جمالات الدمنهوري
قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف فارس عبد الوارث، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم،  اليوم، الخميس، بالإعدام لخمسة متهمين في القضية رقم 28147 جنايات إيتاي البارود لسنة 2019، الخاصة بتسريبات خطوط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود.

كما قضت هيئة المحكمة على خمسة متهمين آخرين، بالسجن المؤبد وتعويض شركة البترول بمبلغ مليوني جنيه تعويضا مؤقتا.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية فى جلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير الماضى، قد أحالت أوراق 5 متهمين في واقعة تسريبات خطوط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة اليوم، الخميس الموافق 26 مارس، للنطق بالحكم، وتضمن قرار الإحالة كلا من: "محمد. ا"، و"هاني. ع"، وفتحي. ع"، و"مصطفى. ف"، و"سعيد. ع".

كان مركز إيتاي البارود، قد تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من فرد أمن إداري يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام أحال 10 متهمين للمحاكمة في واقعة حريق وتخريب خط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاي البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاي البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضي استأجروا قطعة أرض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط أنابيب البترول وقاموا بتركيب محبس عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.
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