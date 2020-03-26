تأجيل قضايا مجلس الدولة إداريًا لـ منتصف أبريل بسبب كورونا

أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتأجيل جميع القضايا فى المحاكم حتى 15 ابريل المقبل.





وجاء فى القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، استمرار العمل بالقرار السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.





يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر في 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.



