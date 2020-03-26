AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل قضايا مجلس الدولة إداريًا لـ منتصف أبريل بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:41 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتأجيل جميع القضايا فى المحاكم حتى 15 ابريل المقبل.

وجاء فى القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، استمرار العمل بالقرار السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر في 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الاتحاد العربي للقضاء الإدارى: الإحالة للمفوضين تعني رفض طلب الاستعجال

لمدة أسبوعين .. مجلس الدولة يعلق الجلسات بجميع المحاكم.. مستندات

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات حاسمة من القضاء والداخلية لحماية المواطنين

عبدالتواب: نادي القضاة يثمن جهود وزير العدل مع رؤساء الهيئات القضائية لتأجيل نظر القضايا أسبوعين

مجلس الدولة: إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للمدخنين إذا أصيبوا بكورونا.. صندوق مكافحة الإدمان يرد.. فيديو

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

أسرع طريقة للتخلص من سخونة السيارة.. والمشاكل التي تسببها

احذر هذه الطريقة.. هاني الناظر: رش الهاتف بـ الكحول يعرضك لهذه الكوارث.. فيديو

إعلان إصابتين بفيروس كورونا في برشلونة

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا