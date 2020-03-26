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محافظات

زحام على البنوك وفض الأسواق.. الحياة تعود إلى طبيعتها في القليوبية

الخميس 26/مارس/2020 - 02:27 م
الحياة تعود الى طبيعتها
الحياة تعود الى طبيعتها في القليوبية
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إبراهيم الهوارى

عادت الحياة إلى طبيعتها من جديد في القليوبية بعد فك حظر التجوال وتنقل المواطنين فى الشوارع، وشهدت دواوين المحافظة هدوءا كبيرا فى حضور الموظفين حيث أعلنت المحافظة الاستمرار فى تقليل حضور الموظفين بالتناوب فى جميع المصالح الحكومية.


كما أعلنت المحافظة والمديريات الخدمية تجديد تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإستثناء العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من عامين وحتى 12 عاما من الحضور.


من ناحية أخرى شهدت المحافظة قيام الأجهزة التنفيذية بفض عدد من الأسواق العشوائية بقرى قليوب وطوخ حيث قام التجار بتنظيمها بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  بإزالة الأسواق الشعبية والتجمعات ومنع قيامها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشهدت بعض الشوارع الجانبية حرب شوارع بين الباعة الجائلين ومسئولى المحليات ومجلس المدينة فى محاولة للسيطرة على الموقف تماما ومنع إقامة الأسواق والباعة الجائلين فى الشوارع.


كما شهدت ماكينات الصرف الآلي والبنوك بمختلف مناطق المحافظة زحاما كبيرا من المواطنين والزحام لصرف مرتباتهم فى الوقت الذى قامت فيه الأجهزة بتعقيم الماكينات حفاظا على حياة المستخدمين.


من جانبه شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحذر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة وغلق جميع المراكز التعليمية.


كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.


وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.
زحام على البنوك وفض الأسواق.. الحياة تعود إلى طبيعتها في القليوبية
زحام على البنوك وفض الأسواق.. الحياة تعود إلى طبيعتها في القليوبية
زحام على البنوك وفض الأسواق.. الحياة تعود إلى طبيعتها في القليوبية
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