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حوادث

حبس مالك مكتب سفريات وآخر لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

الخميس 26/مارس/2020 - 01:37 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أحمد عبد العزيز
قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس مالمك  مكتب سفريات وآخر ،4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام شخصين، الأول مالك مكتبين للسفريات بدائرة قسم شرطة المنشية-محكوم عليه فى قضية غش، والثاني المدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون.

وكشفت التحقيقات قيامهما باتخاذ مقر الشركتين المشار إليهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.
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