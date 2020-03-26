حبس مالك مكتب سفريات وآخر لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس مالمك مكتب سفريات وآخر ،4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام شخصين، الأول مالك مكتبين للسفريات بدائرة قسم شرطة المنشية-محكوم عليه فى قضية غش، والثاني المدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون.