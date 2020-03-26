لمواجهة كورونا.. اجتماع بين هيئة مكتب نقابة المهندسين واتحاد المقاولين يسفر عن توصيات هامة

تزامنا مع ما تبذله الدولة من جهود في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بعد التعرض لوباء فيرس كورونا (كوفيد 19)، وفي ظل القرارات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء المصري، وآخرها القرارات الصادرة بتاريخ 24/3/2020 للحد والوقاية من آثار انتشار هذا الفيروس اللعين بين افراد الشعب المصري، تم عقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.









وكان من الحضور كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة.









وكذلك كان من الحضور المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين، والمحاسب هشام يسري، أمين عام الاتحاد.









و تم بحث جميع الجوانب المترتبة على ما استجد من أحداث طارئة، وكذلك بحث ظروف العمل المحيطة بالمهندسين، وجميع العاملين بشركات المقاولات وكل الوحدات الإنتاجية والمصانع والذين يعملون في مختلف ربوع مصر، وحرصا من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين على سلامة أبنائها مهندسي مصر وجميع العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج، آخذين في الاعتبار أن حياة الإنسان المصري هي الأثمن والأغلى والأهم مع ضرورة المحافظة على دعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف العصيبة التي تتعرض لها بلادنا ضمن دول العالم، ولما كانت شركات المقاولات والمقاولين وجميع المصانع ومواقع الإنتاج تمثل عصبا رئيسيا في تحقيق الاستقرار والأمان الاقتصادي والمجتمعي.









وقد انتهى الاجتماع إلى التوصيات الآتية:





- التزام جميع شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه، المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحراره وتطهير جميع مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.





- تعديل مواعيد العمل بالمواقع حتى تتوافق مع مواعيد تقييد الحركة الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020





- الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبة فيها في أي موقع من مواقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة وتحويلها لأقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب، وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.





- في حالة ثبوت إصابة أحد المهندسين أو العاملين بأي موقع من مواقع العمل، تقوم الشركة المنفذة فورا ودون أى تباطؤ باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.





- التوصية لدى جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية فى توقيتها دون أى تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التى تمر بها البلاد.





- العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الإسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين.





- استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة لاستكمال أي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن.



