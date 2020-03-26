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محافظات

حملات مكبرة لضبط المخالفين لقرار الحظر في سوهاج

الخميس 26/مارس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلنت محافظة سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة بحملات مكبرة للتأكد من غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، والتزام المواطنين بقرار حظر التجوال ضمن الإجراءات المتخذة  لمواجهة فيروس كرونا.


وكذلك استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التأكد من الالتزام بقرارات الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأوضح على يوسف ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أن الوحدة المحلية تابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال بدءا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، حيث التزم جميع المواطنين، مشيرا إلى شن حملة على المحال والمقاهي العامة والكافيهات أسفرت عن ضبط 193 من المضبوطات المختلفة، وتم التنبيه بغلق مجزر جرجا " السلخانة" يومي الجمعة والسبت ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم التأكد من الإلتزام بقرار غلق المحلات التجارية خلال حملات مكبرة لضبط المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون وأسفرت الحملات عن ضبط وتشميع 3 مقاهي و3 سيبر نت، وضبط 7 مخالفات بيئية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


وأشار محمد عبد الحميد، إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير بدائرة المركز لتشمل جميع الوحدات القروية التابعة، ورش الشوارع وتعقيم وتطهير المساجد والكنائس والمنازل.


وفي مركز ومدينة دار السلام، لفت لطفي محمد علي إلى أنه تم تطبيق قرار حظر التجول بالمركز، مشيرا إلى استجابة أهالي المركز للقرار ووجدت الشوارع خالية تماما من المارة بعد غلق المحلات التجارية في المواعيد المقررة وإيقاف جميع المواصلات وحركة المرور، مضيفا أنه تم القيام بحملة تطهير بالتعاون مع شباب الجامعات شملت تعقيم " محكمة دار السلام، وإدارة الشباب والرياضة، وهندسة الكهرباء الفرع التجاري، وإدارة المطافي، وإدارة التموين .


وذكر عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إلى القيام بمتابعة ميدانية للشوارع وقد خلت تماما من المواطنين في نطاق دائرة الحي، مشيرا إلى التنوية عن القرار من خلال سيارة تحمل مكبرًا للصوت طافت شوارع الحي الرئيسية والفرعية.

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