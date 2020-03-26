كشف حساب المنيا بـ 17 جولة بالقسم الثانى

خاض فريق المنيا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وحصد خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن، وفاز بـ 5 جولات، وتعادل فى 4 جولات، وخسر فى 8 جولات، وسجل 16 هدفا، واستقبل 17 هدفا.

يحتل فريق المنيا ، المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار على جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والأعمار .