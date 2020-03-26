كشف حساب المنيا بـ 17 جولة بالقسم الثانى

خاض فريق المنيا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وحصد خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن، وفاز بـ 5 جولات، وتعادل فى 4 جولات، وخسر فى 8 جولات، وسجل 16 هدفا، واستقبل 17 هدفا.
ويستعرض "صدى البلد " هدافي فريق المنيا بعد خوض 17 جولة:
عمرو عثمان 3 أهداف
برسوم محروس هدفان
عباس مصطفى هدفان
بدوى عاشور هدفان
داودا هدفان
أحمد رضا هدف
أحمد عصام هدف
محمد سمارة هدف.
يحتل فريق المنيا ، المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار على جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والأعمار .
ويأتى ترتيب المجموعة الأولى كالآتى:
1- بني سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط