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أخبار البلد

لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل

الخميس 26/مارس/2020 - 01:43 م
عمليات تعقيم منشآت
عمليات تعقيم منشآت ومشاريع وزارة النقل
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أحمد أبوشوشة
تواصل وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي ووسائل النقل والمواصلات وفي مواقع المشروعات المختلفة.

حيث عقمت الوزارة صباح اليوم محطة عدلي منصور بمشروع القطار الكهربائي، ورشة الهايكستب، محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، محطة الزمالك بالمرحلة الثالثة، ورش ابورواش، موقع النيل العامة للطرق والكباري بمحور بديل خزان اسوان، محور قوص على النيل، وتطهير مواقع العمل بالطريق الدائري، ومحور سمالوط.

وفي دمياط، كثف ميناء دمياط جهود التطهير والتعقيم للأرصفة والمبانى والمنشآت و المكاتب  ضمن تنفيذ كافة  الإجراءات الاحتياطية والاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

كما واصلت الوزارة عمليات تعقيم وتطهير محطات المترو والقطارات والارصفة ومختلف المشروعات التي تسعى وزارة النقل لإنهائها في الجدول الزمني المحدد لها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.



لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
لمواجهة فيروس كرونا.. شاهد عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت ومشاريع النقل
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