جنة تكفينا لـ محمود العسيلي تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة

تقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا .. فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين .. معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".