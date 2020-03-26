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فن

جنة تكفينا لـ محمود العسيلي تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:43 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "جنة تكفينا" لـ محمود العسيلي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا .. فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين .. معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

أغنية "جنة تكفينا" من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.

يذكر أن قدم محمود العسيلي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها "وجع الهوى"، و"تمثيلية"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.
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