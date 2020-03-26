AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتشار فيروس كورونا.. فرح سعيد: المتفائل بالخير يجده ومن عاش بالتشاؤم قتله

الخميس 26/مارس/2020 - 05:17 م
فرح سعيد
فرح سعيد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، إن من تفائل بالخير وجده ومن عاش بالتشاؤم قتله، مشيرة إلى أن المشكلات والمصاعب لا تنتهي طوال فترة المعيشة، مؤكدة أنه يجب علينا جميعًا التفاؤل بالخير في ظل هذه الظروف والتي نشهد خلالها انتشار وباء عالمى. 

وأضافت فرح سعيد، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد": "من الممكن أن نتخطى المحن من خلال الابتسامة واليقين بأننا إن شاء الله سنتجاوز المحنة، تفاؤلنا وإيمانًا بالله وحسن الظن بالله، والذي أكد أنه عند ظن العبد".

وتابعت فرح سعيد أن التفاؤل فن لا يجيده الكثيرون، والشخص المتفائل لا يعرف المستحيل ولديه ثقة ويقين بالله في كل وقت. 

وأشارت إلى أن التفاؤل نابع من الرضا، لأن المصريين راضون بقضاء الله وأمره، مؤكدة أن الشخص المتشائم دائما ما يكون مريضًا ويشعر بالخمول، على عكس الشخص المتفائل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المتفائل» تستأنف عروضها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية غدا

مش نابع من فراغ.. فرح سعيد تكشف السبب وراء فوز محمد أبو العينين باكتساح في الانتخابات التكميلية.. فيديو

لازم نبعد عن التشاؤم.. تامر حسني يبعث رسالة حب وتفاؤل إلى جمهوره

بالأحمر الناري.. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

أنجيلا ميركل: "أرجوكم .. كورونا أمر خطير فلنأخذه بجدية"

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

هل ستتوقف المواصلات خلال الجمعة والسبت بسبب الحظر؟.. الحكومة ترد

تسجيل أول وفاة بـ فيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية

احمد موسى ينفرد بفيديو معاملة تميم لمصابي كورونا في قطر

في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.. رئيس الوزراء: إجازات مدفوعة الأجر للموظفين المتنقلين من محافظة لأخرى

الإعدام لـ ٥ متهمين والمؤبد لخمسة آخرين فى قضية سرقة المواد البترولية وحريق عزبة المواسير بالبحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الفرابتشينو

أم تشارك لقطات مؤثرة لطفلتها حديثة الولادة من المستشفى بعد إصابتها بـ كورونا

ليس كورونا فقط.. استخدام الجل المعقم في فتح السيارة بسهولة