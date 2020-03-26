انتشار فيروس كورونا.. فرح سعيد: المتفائل بالخير يجده ومن عاش بالتشاؤم قتله

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن من تفائل بالخير وجده ومن عاش بالتشاؤم قتله، مشيرة إلى أن المشكلات والمصاعب لا تنتهي طوال فترة المعيشة، مؤكدة أنه يجب علينا جميعًا التفاؤل بالخير في ظل هذه الظروف والتي نشهد خلالها انتشار وباء عالمى.





وأضافت فرح سعيد، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد": "من الممكن أن نتخطى المحن من خلال الابتسامة واليقين بأننا إن شاء الله سنتجاوز المحنة، تفاؤلنا وإيمانًا بالله وحسن الظن بالله، والذي أكد أنه عند ظن العبد".





وتابعت فرح سعيد أن التفاؤل فن لا يجيده الكثيرون، والشخص المتفائل لا يعرف المستحيل ولديه ثقة ويقين بالله في كل وقت.





وأشارت إلى أن التفاؤل نابع من الرضا، لأن المصريين راضون بقضاء الله وأمره، مؤكدة أن الشخص المتشائم دائما ما يكون مريضًا ويشعر بالخمول، على عكس الشخص المتفائل.