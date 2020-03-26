تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في اقتحام قسم العرب لـ 18 أبريل

قرّرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسين، و10 آخرين مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إقتحام قسم شرطة العرب" لـ 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على .





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