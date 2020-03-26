صلاح عبد الله عن كورونا: بإذن الله هتعدي على خير ونقول كلنا حصل خير

‏وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة إلى جمهوره بسبب الظروف التي يمر بيها العالم بسبب فيروس كورونا.





وغرد صلاح عبد الله من خلال حسابه الشخصي تويتر: "صباح الخير اللي زي مساء الخير اللي زي تتمسوا بالخير وتصبحوا على خير ومع ذلك ياأهل الخير بإذن الله هتعدي على خير وكلنا كمان أسبوع أو إتنين بالكتير هنقول يلا حصل خير".





وانتشر في الآونة الأخيرة فيروس كورونا والذي تسبب في العديد من الوفيات حول العالم.