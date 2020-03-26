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أخبار العالم

حكاية عميل إف بي آي.. أسرته: والدنا قتلته إيران.. وخارجية طهران: ليفنسون غادر منذ سنوات

الخميس 26/مارس/2020 - 01:47 م
عميل اف بي آي
عميل اف بي آي
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محمد علي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السابق روبرت ليفنسون ترك إيران منذ سنوات، وذلك بعد أن وجهت عائلة الرجل اتهامات لإيران بأنها تعتقله وربما يكون قد توفي في محبسه،  بينما تنفي إيران بقولها إنه غادرها ولاتعلم له طريقًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية. 

وذكرت عائلة روبرت ليفينسون وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السابق الذي اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران إنها تعتقد أن ليفينسون توفي في الحجز الإيراني بناء على معلومات من مسؤولين أمريكيين. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لم يتم إخباره بأن ليفينسون قد مات ، لكن الأمور لا تبدو جيدة ، ويعتقد الكثير من الناس أن ليفينسون قد مات.

ونوه روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان لاحق: "بينما يستمر التحقيق ، نعتقد أن بوب ليفينسون ربما يكون قد وافته المنية منذ فترة".

وأضافت عائلة ليفينسون : "اليوم بقلوب مؤلمة ، نشارك أخبارًا مدمرة عن روبرت ليفينسون ، رب عائلتنا".

وتابعت العائلة "لقد تلقينا مؤخرًا معلومات من المسؤولين الأمريكيين دفعتنا ، على حد سواء ، إلى استنتاج أن الرجل  الرائع توفيا أثناء وجوده تحت الاعتقال الإيراني. ولا نعرف متى أو كيف مات ،".

لم تعترف الحكومة الإيرانية علنًا بأي دور في اختطاف ليفنسون ، على الرغم من أنه في وقت اختفائه ، قامت إحدى وسائل الإعلام التابعة للحكومة ببث قصة تقول إنه "في أيدي قوات الأمن الإيرانية".

يعتقد بعض المحققين الأمريكيين على الأقل حتى وقت قريب على الأقل أن ليفينسون لا يزال على قيد الحياة ، بينما يعتقد مسؤولون في وكالات أمريكية أخرى أنه مات في وقت ما ، ربما منذ سنوات.
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