بعد حظر التجول .. نمط حياة أهالى شمال سيناء لم يتغير بسبب كورونا

اعتاد ابناء سيناء علي تطبيق حظر التجول في شوارع المحافظة، منذ اكثر من ٦ سنوات بسبب الاوضاع الامنية التي تمر بها المنطقة.





ولهذا لم يؤثر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجول من الساعة ٧ مساء على طبيعة حياة المواطن السيناوى باعتباره تعود علي تطبيقه وأصبح أسلوب حياة بالنسبة للأهالي.





ويقول احمد احد اهالى شمال سيناء ان اخي لديه حفل عقد قران ابنته في المنزل ،وقد قمت باصطحاب زوجتي لزيارته قبل ساعات الحظر وعدت مرة اخري الي منزلي.





أما خميس، فقد اصطحب أسرته قبل ساعات الحظر لزيارة شقيقه الذي توفيت زوجته لمواساته وقضاء ليلة معه ومع أولاده للتخفيف عنهم وإدخال الشعور لديهم بالألفة.





وأشار صبري الي انه يقوم بممارسة لعبة الطاولة داخل المنزل مع جيرانه لعدة ساعات نتناول خلالها مشروبات ساخنة، قبل ان يذهب كل واحد الي منزله.







