إقبال شديد علي شراء الثوم في العريش ... والأهالي: لا غنى عنه





وفي محافظة شمال سيناء تلاحظ بشكل لافت للنظر إقبال الأهالي بمدينة العريش ،علي شراء الثوم سواء الأخضر او الناشف للتخزين ليغطي استهلاك المنازل في أوقات يكون فيها كمية المعروض منه في الأسواق قليلة.







حيث انتشر الباعة الجائلين علي سيارات نقل في الشوارع بالعريش ، و يباع الكيلو الأخضر ب٥ جنيهات ، بينما يباع الكيلو في المحلات بسعر ٧،٥ جنية للكيلو. بينما يباع كيلو الثوم الناشف من ١٠ جنيهات الي ١٢ جنيها .



وقال التاجر محمد حموده بأنه يتم جلب الثوم من المحافظات إلى سيناء.





وقالت أم عمر ، إنها أشترت الكيلو الناشف من الثوم ب١٠جنيهات، مؤكدة انه لاغني عنه في المنازل فهو يمثل قيمة غذائية عالية ويزيد من مناعة الأطفال والكبار معا.







ولذا فهو يحرص على شرائه وتخزينه ، مشيرا الى ان اشتري ١٠ كيلو ثوم أخضر بسعر ٥ جنيهات للكيلو .





اقرأ أيضا..



لمواجهة كورونا.. نبات طبيعي يقوي الجهاز المناعي ضد الفيروسات





اقرأ أيضا..

يعتبر الثوم من أكثر الخضار المعروفة من حيث الخصائص العلاجية والفوائد الصحية، إذ يمكن منع أو معالجة العديد من المشاكل الصحية بمساعدة الثوم.وهناك عدد لا يحصى من الأدلة التي تثبت ان مصدر هذه الاستعمالات منذ الاف السنين لدى حضارات مختلفة حول العالم، فقد اثبتت العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة مباشرة بين الثوم والوقاية من مشاكل صحية متنوعة، ومن اهمهاوفي دراسة تمت علي الخلايا قام ثنائي كبريتيد الثاليوم في الثوم علي تثبيط نمو الخلايا وقتل الخلايا المناعية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل إنتقائي . كما يمنع ثنائي كبريتيد الدياليل من تكرار الفيروس عن طريق خفض إنتاج البروتينات التي تسبب في فيروس نقص المناعة البشرية.