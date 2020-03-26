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أخبار العالم

الشرطة الإسبانية تصادر 19 ألف كمامة طبية ونصف مليون زوج قفازات

الخميس 26/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الصفحة الرسمية لروسيا اليوم عبر تويتر مقطع فيديو لحظة قيام  الشرطة الإسبانية بمصادرة 19 ألف كمامة طبية ونصف مليون زوج قفازات

وأكدت الشرطة أن أصحاب المنشآت المخالفة خزنوا المعدات الصحية دون إبلاغ وزارة الصحة.

وتمت مصادرة ما مجموعه 19600 كمامة طبية، و12880 زجاجة من المحاليل المائية الكحولية، و1280 نظارة واقية، و498 ألف زوج قفازات، و468 زجاجة من الكحول وتم تسليم المواد لموظفي الرعاية الصحية.
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