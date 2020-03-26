محافظ بني سويف يكرم وكيل التعليم لبلوغه سن التقاعد

أهدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف درع المحافظة للأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ، لبلوغه سن التقاعد .





وذلك تقديرا لجهوده النوعية والمخلصة في الدفع بجهود الدولة في مجال التعليم خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة ، متنميا له التوفيق في حياته العملية القادمة .





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ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفتة الطيبة من محافظ بني سويف لتكريمه وإهدائه درع المحافظة ، تلك الهدية العزيزة على قلوب الجميع ، موجها الشكر لكل الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون المثمر والتناغم بين كافة مكوناته ، حيث أسفر ذلك عن تسهيل جهود القطاع وتنفيذ توجيهات المحافظ في إطار خطة الدولة .