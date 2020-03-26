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محافظات

محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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مروة فاضل

أطلق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة  "رد الجميل " بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بحضور محمد موسي نائب المحافظ ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير عام الغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات.


وفي بداية اللقاء، قدم المحافظ الشكر للقائمين علي المبادرة، مشيدا بوطنيتهم وحرصهم الكامل علي التكاتف من أجل عبور هذه الأزمة، مؤكدا علي أنه ليس بغريب علي أهالي وأبناء محافظة المنوفية حسهم الوطني فقد ضربوا الأمثال علي مر العصور في الوطنية والتكاتف، مشيرا إلي أن تكاتف أعضاء مجلس النواب والعديد من رجال الأعمال بالمحافظة يعطون دفعة قوية للعمل المشترك والنهوض بكافة الخدمات.


وتهدف المبادرة الي توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا علي كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأكد محافظ المنوفية علي بدء تفعيل المبادرة من يوم الاثنين القادم في 20 هايبر علي مستوي المحافظة بواقع 2 هايبر بكل مركز ومدينة وتقتصر علي السلع الأساسية كالسكر والزيت والمكرونة والمسلي والأرز بأسعار مخفضة بحيث يباع السكر ب 7.75 ج بدلا من 9.5 ج والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج وأرز ب 7.75 ج بدلا من  9 ج علي أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد هذا وقد قرر المحافظ عقد اجتماع الخميس القادم لمعرفة مدي فاعلية هذه المبادرة مع الإلتزام التام بالأسعار والسلع المتفق عليها .
محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
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