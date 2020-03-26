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رياضة

2.7 مليار دولار تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

الخميس 26/مارس/2020 - 02:23 م
طوكيو 2020
طوكيو 2020
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عبدالله هشام
أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية باليابان أن قرار تأجيل البطولة لمدة عام بدلا من إقامتها في صيف 2020 سيؤدي إلى خسائر كبيرة للغاية .

وأضاف  توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لـ أولمبياد طوكيو 2020 ان مهمة تأجيل الأولمبياد معقدة وغير مسبوقة بالمرة وعلينا حل جميع المشكلات التي تواجهنا واحدة تلو الأخرى وهو تحدي كبير بالنسبة لنا كمنظمين .

وأكمل : لم يتم تحديد موعد لأكبر حدث رياضي بالعالم وتكاليف التأجيل ستكون كبيرة للغاية .

وفي تقرير نشرته صحيفة نيكاى اليابانية فإن قرار التأجيل يكلف اليابان 2.7 مليار دولار بجانب حجز الفنادق أجور ورواتب العاملين والموظفين . 

وأضافت الصحيفة أن المنظمين يحاولون تقليل الخسائر عن طريق المفاوضات مع كل الجوانب للوصول لـ أفضل حل ممكن 

جدير بالذكر أن المنظمين أعلنوا في ديسمبر الماضي اجمالى تكلفة الأولمبياد 11.5 مليار يورو .
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