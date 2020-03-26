نجوم هوليوود في الحجر الصحي.. أوبرا وينفري مع حبيبها.. وزوجة أدريس ألبا تثير دهشة العالم.. وليدي جاجا في بيتها

نجوم هوليوود في الحجر الصحي:

أوبرا وينفري مع حبيبها

زوجة أدريس ألبا تثير دهشة العالم

ليدي جاجا في بيتها

تحت سقف واحد، يمكث عدد من نجوم ونجمات ومشاهير هوليوود لاتباعهم ما يسمى الحجر المنزلي من أجل تفادي انتشار كورونا، وإصابة أحدهم بالعدوى من الفيروس الذي يهدد العالم أجمع.





وكان لكل منهم طريقة يعبر بها عن كيفية قضائه العزل المنزلي في ظل انتشار حالة الملل، وليس جميع هؤلاء النجوم على ما يرام، بل منهم من يخضع للعزل المنزلي بسبب إصابته بـ كورونا.





ونرصد في التقرير التالي ما يفعله النجوم داخل الحجر المنزلي، المصاب منهم بكورونا والآخر الذي يحصن نفسه من العدوى:





أ وبرا وينفري



شاركت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لحظات قضائها الحجر المنزلي مع حبيبها رجل الأعمال سيتدمان غراهام، لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وكشفت أوبرا وينفري خلال الفيديو أنهما رغم خضوعهما للحجر المنزلي سويا، إلا أن كلا منهما يستقر في مكان بعيد عن الآخر.





وقالت الإعلامية الأمريكية السمراء إن حبيبها سيتدمان جراهام منذ عام 1986 يجلس في منزل الضيوف بسبب سفره المتكرر خلال الفترة الماضية، لذلك فضلت الابتعاد عنه حتى لا ينقل إليها العدوى حال إصابته لفيروس كورونا.





خرجت المغنية العالمية دوا ليبا على جمهورها في لايف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي باكية بسبب الأوضاع الراهنة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكشفت دوا ليبا لجمهورها أنها قررت تبكير موعد ألبومها الجديد Future Nostalgia لطرحه يوم 27 مارس بدلا من يوم 3 أبريل ، قائلة: "أريد أن أجلب لكم بعض السعادة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".





وقالت النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 24 عامًا، إنها قررت تأجيل حفلات جولتها العالمية الغنائية التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة التي كانت ستنطلق من إسبانيا يوم 24 أبريل المقبل.





وتستقر دوا ليبا حاليا في بريطانيا مع حبيبها الفلسطيني أنور حديد في إقامتهما بالعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.





أ دريس ألبا



"لم أتحمل البعد عنه"، بهذه الكلمات أعلنت عارضة الأزياء العالمية سابرينا دوور عن إصابتها بفيروس كورونا، بعدما ظلت مع زوجها النجم العالمي أدريس ألبا ، رغم إصابته بالفيروس، بينما كانت هي لا يزال الخطر بعيدا عنها.





وقالت سابرينا دوور، في فيديو من خلال Oprah talks مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري: "لا أشعر بأي شيء من أعراض الفيروس وهو أمر غريب حقا قد يتغير في الأسابيع المقبلة".









وعن انتقادات العديد من الأشخاص لها لأنها ظلت بقرب زوجها، قالت سابرينا: "لست متفاجئة، كنت أعلم أنني سأصاب به عاجلا أم آجلا، وأردت أن أكون بجانبه، وكان من الممكن أن أتخذ قرارا بالابتعاد عنه، ولكنني أفضل البقاء والتعامل معه كما سبق وألمسه".





وكانت سابرينا دوور ظهرت بجانب أدريس ألبا في الفيديو الذي أعلن فيه عن إصابته بـ كورونا، وأن زوجته لا تزال بخير.









نشرت النجمة العالمية ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها برفقة حبيبها الجديد من داخل الحجر المنزلي لهما بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكتبت ليدي جاجا: "6 أيام من العزلة ابق قويًا، قم بلعب الكوتشينة وVideo game وحافظ على عقلك كما تحافظ على جسدك، حب نفسك، نعم نحن نواجه كورونا، وإنه شيء مذهل البقاء بالبيت".



