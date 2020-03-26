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محافظات

سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور

الخميس 26/مارس/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحى الجديدة بمنطقة شباب المدينة في حي الزهور، رافقه خلالها اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.

وتابع اللواء يوسف الشاهد، آخر معدلات تنفيذ العمل الجارى بالمحطة والذي من المقرر أن تعمل على تخفيض معدلات الضغط على محطات الصرف الموجودة بحى الزهور والذى يعد من أكبر الأحياء السكنية كثافة سكنية.

وأكد السكرتير العام على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطة الجديدة لبدء تشغيلها فى اقرب وقت هذا إلى جانب جولة السكرتير العام لتفقد عمل مقلب تدوير القمامة ومدى اتخاذ الإجراءات الوقائية فى المنطقة المحيطة به.

وفي سياق متصل تفقد الجراج الكائن بنطاق حى المناخ لمتابعة سير العمل داخله فى إطار الاستغلال الأمثل لكل المعدات داخل المحافظة والتى تتطلبها حاجة العمل داخل الأحياء.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير المعدات التى تلبى حاجة العمل داخل أحياء المحافظة فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات.
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
سكرتير عام بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحى شباب المدينة بالزهور
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