استثناء سوق الجملة ومحلات الخضر والفاكهة بالدقهلية من قرار الحظر

أكد المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، استجابا لطلبه بفتح مجمع الخضراوات والفاكهة بالدقهلية "سوق الجملة" واستتنائه هو ومحلات الخضراوات والفاكهة من الحظر على مدار 24 ساعة لتوفير الخضراوات والفاكهة للمواطنين وعدم استغلال فترة الحظر لرفع أسعار الخضراوات والفاكهة على المواطنين.





وأضاف "رعب" أن أسواق محافظة الدقهلية شهدت استقرارا في أسعار الخضر والفاكهة وتوافر الخبز رغم الحظر، مشيرا إلى أن المستوى العام للأسعار فى سوق الجملة فى شارع عبدالسلام عارف بالمنصورة الذى يعمل طوال 24 ساعة وراء هذا الانتظام تفاديا لحدوث أى اختناقات فى حلقات التداول المختلفة من تجزئة وقطاع، مشددا على أن المواطن عليه تلبية احتياجاتهم الفعلية حتى لا يزيد الطلب عليها مما يسهم فى رفع الأسعار دون مبرر موضوعى.



ومن جانب قال محمد فوزى عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس الشعبة النوعية لأصحاب المخابز البلدية والأفرنجية أنه تم إعداد كشوف بأسماء المخابز والعاملين فيها حتى يتم استثناؤهم من الحظر الذى يستمر حتى السادسة صباحا ويكون إنتاج الخبز متاح فى موعد فتح ماكينات الصرف فى السادسة، معترفا أن مخاوف البعض من تأثر المتاح من الخبز نتيجة الحظر تسبب فى ظهور الطوابير أمام بعض المخابز علما أن يومى الجمعة والسبت عمل عادى للمخابز.

