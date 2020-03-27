لـ كورونا وجه آخر.. لا وقت للصراعات .. العالم يتجاوز الخلافات.. والجميع يعمل لصالح "إنقاذ البشرية" خطر واحد وضحايا كثر

حكومات تتضامن وشعوب تتعاطف وجهود وقلوب تتكاتف لتثبت أن "الصديق وقت الضيق"، فــــ "كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق، ورفعت الدول في الشرق والغرب شعارات الوحدة والتعاون للقضاء على هذا الفيروس".

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، إلى وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه قد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا التي تتعلق بمحاربة فيروس كورونا.

وقال جويتريش، في نداء للشعوب وقادتها إنعالمنا يواجه فى هذا الوقت الذى تستعر فيه النزاعات المسلحة حول العالم عدوا مشتركا هو فيروس كورونا الذي لا يعبأ بقومية أو إثنية، ولا بفصيل أو دين. إنما هو يهاجم الجميع، من دون هوادة.

وتساءل عمن يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات؟ وأجاب أن من يدفع الثمن هم الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون.





وذكر أنهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.





وأوضح أن علينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب. وأن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلًا، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة، كما أن اللاجئين وغيرهم ممن شرّدتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف. وأن ضراوة الفيروس تبيّن جنون الحروب.

وأثنى الأمين العام على تعميم المعرفة في مواجهة كورونا قائلا:" دعونا نستلهم الحلول من التحالفات والحوارات التي تتبلور ببطء بين الأحزاب المتنافسة ليتسنى وضع نهج مشترك لمواجهة فيروس كوفيد-19.

وطالب بالمزيد من التحالفات لأننا بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير مؤكدا ضرورة وضع حد لمرض من نوع آخر هو "الحرب"، إضاة لمرض وفيروس كورونا الذي يعصف بعالمنا، ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

وذكر جويتريش أن ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية، أكثر من أي وقت مضى هو وقف القتال في كل مكان، والآن من أجل جلب شعاع من الأمل إلى حيث تعيش الفئات الأكثر ضعفا إزاء فيروس كوفيد-19.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة لأطراف المتحاربة بالمساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات الطبية المنقذة للحياة وترك الأعمال العدائية ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا بإخراس البنادق؛ وإخماد المدافع؛ ووقف الغارات الجوية.

إنسانية مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة تضامن مصر حكومة وشعبا مع الدول الأكثر إصابة في جائحة كورونا، وهو ما أكده في اتصال هاتفي مع الرئيس مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية للتأكيد على دعم مصر لكوريا حكومة وشعبا في مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصينى شى جين بينج".

وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت فى احتواء انتشار فيروس كورونا، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا فى الصين على مختلف المستويات.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الصينى عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها فى أزمة فيروس كورونا، والتى عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع البلدين، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر فى مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع ألمانيا في أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وذلك في اتصال هاتفي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال بيان رئاسي إن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما أعرب الرئيس خلال الاتصال برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدًا دعم وتضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.

وأعرب رئيس الوزراء الايطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات، متطلعًا إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

العالم يتجاوز الخلافات

ومن جانبه وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، يقترح فيها تطوير العلاقات بين البلدين، عارضًا مساعدة واشنطن في مكافحة وباء كورونا المستجد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي «شرح (ترامب) في الرسالة خطته للدفع قدمًا بالعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة، وأعرب عن نيته تقديم مساعدة في مكافحة الأوبئة»، في إشارة واضحة إلى وباء كوفيد-19.

روسيا تدعم إيطاليا

وأرسلت روسيا أكثر من 100 من الأخصائيين الروس مع معداتهم والأجهزة والمواد الطبية لمساعدة إيطاليا على مكافحة عدوى فيروس كورونا التاجي الجديد”.

المساعدات نقلتها تسع طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز ايل ٧٦ أقلعت من مطار تشكالوفسكي (ضواحي موسكو )، وحطت كل الطائرات و على متنها الحمولة العاجلة في قاعدة سلاح الجو الإيطالي “براكتيكوس دي ماري” ، الواقعة على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب روما (إيطاليا) .

وتمت عملية تسليم مجموعات العلاج و التشخيص المتنقلة مع المعدات المطلوبة مع اتخاذ كل وسائل التعقيم و التطهير المعتمدة.

ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الكرملين إن “المساعدة الروسية لإيطاليا في مواجهة فيروس كورونا غير مشروطة، وغير مرتبطة بطلب الحصول على مساعدة مقابلة في رفع العقوبات الأوروبية عن موسكو”.

كما أعلنت الصين، أنها أرسلت إلى إيطاليا فريقا من الخبراء، يضم تسعة أعضاء، لمساعدة البلاد على احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)،حيث انتقل الفريق إلى روما من شانجهاي، مصطحبا معه معدات عناية مركزة ومعدات طبية وقائية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية، حيث نظم عملية إرسال الفريق كل من لجنة الصحة الوطنية والصليب الأحمر الصينى، وهو ثالث فريق خبراء ترسله الصين خارج البلاد بعد فريقين إلى إيران والعراق.

كما قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع الماضي للمساعدة في مكافحة فيروس"كورونا" بناء على طلب منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية تضررا من الفيروس.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج.

وأرسلت هافانا فرقا طبية لحليفتيها فنزويلا ونيكاراجوا، بالإضافة إلى جامايكا وسورينام وجرينادا.

