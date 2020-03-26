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أخبار العالم

مصدر سعودي لـ صدى البلد: المملكة ستتبرع بمبلغ ضخم لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:54 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

قال مصدر سعودى، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المتوقع أن يتبرع بمبلغ مالى ضخم لمواجهة كورونا خلال القمة الافتراضية الجارية فعالياتها الآن.


وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المملكة العربية السعودية ماضية بكل حزم وحسم فى منع انتشار الفيروس وذلك بتوجيهات وتشديدات من الملك سلمان لحرصه الشديد على سلامة كل مواطن ومقيم على أرضها.


وانطلقت أعمال قمة مجموعة الـ 20 الاستثنائية، اليوم، الخميس، برئاسة الملك سلمان.


وتعقد القمة اليوم، بشكل استثنائي من حيث توقيتها وكيفيتها إذ سيلتقي قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، عن بعد (عبر الفيديو) للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية.


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