ليفربول يرفع راية الحرب ..ويقود حملة ضد مانشستر سيتي لمنعهم من المشاركة بدورى الابطال

كشفت تقاير الصحف الانجليزية ان مسؤولي فريق ليفربول يعملون بجهد لمنع مانشستر سيتي من لعب بطولة دورى ابطال اوروبا العامين المقبليين .





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان افضل 10 فرق في الدورى الانجليزي قدمو طلبا مشتركا للمحكمة الرياضية كاس لمنع مشاركة مانشستر سيتي في بطولة دورى الابطال .





وأضافت الصحيفة ان مسئولي نادي مانشستر سيتي اصيبوا بصدمة قوية عندما وصل اليهم الامر وعلمهم ان فريق ليفربول يقود حملة ضدهم لمنعهم من المشاركة في دورى الابطال .





وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وقع عقوبات قاسية علي فريق مانشستر سيتي وصلت الي 30 مليون يورو بجانب منعه من المشاركة في بطولة دورى ابطال اوروبا لمدة موسمين بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف .





وفي الوقت الذي يحاول فيه مانشستر سيتي تقديم طعن علي القرار املا العودة للمشاركة في البطولة القارية يحاول فريق ليفربول من منعهم من هذه الخطوة .