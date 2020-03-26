AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومى للبحوث: المواطن مسئول عن انتشار فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
اسراء صبري

قال الدكتور محمد أحمد على،أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إن كل القطاعات تتكاتف معا للخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن  فيروس كورونا.

وأشار، أثناء مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، إلي أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول فرصة مصر الحاسمه للسيطرة على فيروس كورونا يوضح مدى مسؤولية الجميع فى مصر ودورهم فى القضاء على الفيروس.

وأكد محمد أحمد على، علي أن المواطن هو المسؤول عن انتشار الفيروس من عدمه، لذلك يجب عليه توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الفيروس.

وقيمت منظمة الصحة العالمية الإجراءات المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، على مدار يومين، مؤكدة أن الدولة استلمت التقرير الذى أكد قيام مصر بالاجراءات الاحترازية بشكل كبير واستباقى للفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث المصري يعلن عن خبر سار بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

أستاذ فيروسات: كورونا يستهدف أصحاب المناعة المنخفضة.. فيديو

أستاذ فيروسات: معندناش كورونا داخل مصر

أستاذ فيروسات: إجراءات الدول للوقاية من كورونا خففت من حدة انتشاره

القومي للبحوث: توصلنا إلى لقاحات لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.. فيديو

خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إلغاء كل مظاهر الاحتفال .. عريس يتحدى كورونا بجلسة تصوير بالكمامة

مشنوقًا في شقته.. انتحار منتج فني بسبب الديون

هاني الناظر يكشف عن السلاح الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا

صباح الجنان.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بدون مكياج

انهيار أسعار الدولار والسبب كورونا | تفاصيل

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد إصابة زميله بكورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا