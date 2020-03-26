القومى للبحوث: المواطن مسئول عن انتشار فيروس كورونا ..فيديو





قال الدكتور محمد أحمد على،أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إن كل القطاعات تتكاتف معا للخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس كورونا .





وأشار، أثناء مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، إلي أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول فرصة مصر الحاسمه للسيطرة على فيروس كورونا يوضح مدى مسؤولية الجميع فى مصر ودورهم فى القضاء على الفيروس.





وأكد محمد أحمد على، علي أن المواطن هو المسؤول عن انتشار الفيروس من عدمه، لذلك يجب عليه توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الفيروس.



و قيمت منظمة الصحة العالمية الإجراءات المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، على مدار يومين، مؤكدة أن الدولة استلمت التقرير الذى أكد قيام مصر بالاجراءات الاحترازية بشكل كبير واستباقى للفيروس.