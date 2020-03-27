في رسالته اليومية.. البابا تواضروس يوضح سبب سماح الله بالشرور على الأرض

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن المقطع السابع من صلاة "أرحمنا يا الله ثم أرحمنا" نقول "إن المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح" وهى تعنى طول آناة وصبر الله رغم كل الشرور والخطايا والجرائم التى تخدث على وجه الأرض.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - خلال رسالته اليومية التى تبث عبر تقنية الفيديو - إن البعض يسأل لماذا يسمح الله بالشرور على الأرض، والإجابة تأتي في مثل "الحنطة الزوان" حيث يسمح الله بأن يكون الشر والخير متجاورين ووقت الحصاد يتم فرز الزرع الجيد والآخر الردئ.

وتابع قائلا، إن الله يمهل الإنسان الوقت للتوبة والحياة الجديدة لأن الإنسان غالي على الله جدا، وهو يريد دائما أن نسلك حسب مشيئته، لافتا إلى أن الملكوت صنع من أجل الإنسان.

وأكد البابا تواضروس الثاني أنه لابد للانسان أن يهتم بنصيبه السمائى وعلى كل فرد أن يهتم ألا تمضى حياته دون معرفة الهدف منها، وأن مثل "شجرة التين" في الكتاب المقدس يعطي نموذج لحياة الانسان الذى لابد أن يعطى ثمر، وألا الشجرة التى لا تعطى أثمار تقطع وتلقى في النار.

ونوه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى ضرورة أن يصبر الإنسان في وقت الضيق، وأن الله هو الذى يفحص قلب كل إنسان والنموذج على طول أناة الله ما حدث مع "اللص اليمين" الذى غفر له أثامه في اللحظات الأخيرة من حياته، وهكذا كان "شاول الطرسوسي" الذى كان يضطهد المسيحيين ليتحول شاول إلى بولس الرسول.