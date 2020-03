الملكة والملاك.. جاد شويرى يتغزل فى أحلام وسميرة سعيد

View this post on Instagram

بما انو قاعدين بالبيت وما عم انشوف حدا رح انبش كل يوم صور مع فنانيين ومشاهير بحبن او اصدقائي.. هون مع الملكة والملاك @ahlamalshamsi و @samirasaid بكواليس @mbcthevoiceinsta عفوية احلام وكرمها بالكلمة الحلوة لا يقاس، اما روح سميرة وفضولها الموسيقي بتعلم منهن بكل لقاء معها. بغتنم الفرصة لباركلها باغنية "واقع مجنون" الرائعة 🤍🤍🤍 #Queens #samirasaid# #ahlamalshamsi #ahlam #JadShwery #mbcthevoice #جاد_شويري #احلام_الشامسي #احلام #سميرة_سعيد