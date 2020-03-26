الملكة والملاك.. جاد شويرى يتغزل فى أحلام وسميرة سعيد

نشر الفنان اللبنانى جاد شويري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له.
حيث ظهر فيها بصحبة الفنانة سميرة سعيد، والمطربة أحلام وعلق قائلًا "بما انو قاعدين بالبيت وما عم نشوف حدا راح انبش كل يوم صورة مع الفنانيين والمشاهير بحبن واصدقائى هون مع الملكة والملاك".
كانت آخر أعماله الفنية تعاونه من خلال أنغامي مع كارول سماحة والمغربي دوزي وأغنية جورج وسوف" وعدد من نجوم الغناء.
يشار إلى أن جاد شويري شغل منصب المنتج الفني لتطبيق أنغامي الشهير.
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بما انو قاعدين بالبيت وما عم انشوف حدا رح انبش كل يوم صور مع فنانيين ومشاهير بحبن او اصدقائي.. هون مع الملكة والملاك @ahlamalshamsi و @samirasaid بكواليس @mbcthevoiceinsta عفوية احلام وكرمها بالكلمة الحلوة لا يقاس، اما روح سميرة وفضولها الموسيقي بتعلم منهن بكل لقاء معها. بغتنم الفرصة لباركلها باغنية "واقع مجنون" الرائعة 🤍🤍🤍 #Queens #samirasaid# #ahlamalshamsi #ahlam #JadShwery #mbcthevoice #جاد_شويري #احلام_الشامسي #احلام #سميرة_سعيد