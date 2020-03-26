الملكة والملاك.. جاد شويرى يتغزل فى أحلام وسميرة سعيد

نشر الفنان اللبنانى جاد شويري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له.





حيث ظهر فيها بصحبة الفنانة سميرة سعيد، والمطربة أحلام وعلق قائلًا "بما انو قاعدين بالبيت وما عم نشوف حدا راح انبش كل يوم صورة مع الفنانيين والمشاهير بحبن واصدقائى هون مع الملكة والملاك".





كانت آخر أعماله الفنية تعاونه من خلال أنغامي مع كارول سماحة والمغربي دوزي وأغنية جورج وسوف" وعدد من نجوم الغناء.





يشار إلى أن جاد شويري شغل منصب المنتج الفني لتطبيق أنغامي الشهير.