اسأل الدكتور من البيت .. كيف تعمل المنظومة الطبية بأسوان في ظل انتشار كورونا

تعتبر المراكز والمستوصفات الطبية، لدى الكثيرين من البسطاء نافذة لتلقى الكشف بأسعار مخفضة عن العيادات الخاصة، مع تشخيص الحالة الصحية وتقديم العلاج المناسب.





وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على كيفية وآلية تقديم هذه المستوصفات الطبية لعملها خلال الفترة الحالية وخاصة فى ظل تطبيق قرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





أوضحت بعض الحالات بأسوان من المترددين على هذه المستوصفات والمراكز الطبية بأن الكشف لدى الأطباء بها يتم على مدار اليوم فى الفترة الصباحية وحتى قبيل توقيتات فرض حظر التجوال، وهناك العديد من التخصصات الطبية التى توفرها هذه المستوصفات والمراكز الطبية.





وهناك بعض المراكز الطبية التى تؤدى خدماتها للمواطنين وتحتاج بعض الحالات لإجراء عمليات جراحية وإحتجاز للحالة فقد لاحظنا بأنه هناك فريق من الأطباء بها يتواصلون مع الحالات ومتابعتها ، وهناك فريق تمريض يتواجد فى نوبتجيات مختلفة على مدار اليوم لتوفير الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.





كما أن المراكز الطبية التى تتوافر فيها مثلاً حضانات للأطفال، فالأطفال المحتجزين تتوفر لهم الخدمة من خلال طاقم الأطباء والتمريض وفقاً لنوبتجيات عمل أيضاً.





بينما أشار السيد محمود احد الاهالي بأن هناك كثير من الأطباء بادروا بالتواصل معهم على صفحات التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وذلك بهدف منع التجمعات والحد الكامل بالإلتزام بالتواجد بالمنازل والبيوت لتلافى المخالطات والحد الكامل من إنتشار مرض كورونا ، ولهذا أعتقد بأنه بناءاً على النصائح العديدة التى يوضحها الأطباء بعدم التوجه للمستشفى أو المراكز الطبية إلا فى الضرورة القصوى.





وكانت قد قامت مجموعة من شباب الأطباء بأسوان بتكوين جروب على التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " تحت عنوان " أمكث فى بيتك وأستشير أساتذة طب أسوان " لتلقى أى إستفسارات أو إستشارات طبية ويتم الرد عليها ، كما أن كل طبيب فى مختلف التخصصات الطبية يقوم بالإعلان على الصفحة للتواصل معه لأى مطالب من المواطنين ، وكذا أطباء ومعامل تحاليل طبية وغيرها .





وهذا يتوازى مع إستكمال فرق الإنتشار السريع بمديرية الشئون الصحية، وأيضاً منظمات المجتمع المدنى بتنفيذ أعمال التطهير المكثف بأسوان للقضاء على أى إحتمالية إشتباه بوجود الفيروس بالأماكن المختلفة ، وكذا تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير .





