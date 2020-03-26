الوطنية للصحافة: منع دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية إلا بعد توقيع كشف الحرارة

شددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال"، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل.





وطلبت الهيئة من رؤساء مجالس الإدارة بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية.





وأكدت على ضرورة الكشف اليومي على العاملين الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه فيها.





وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات في حالة تواصل مستمر، وسوف تعقد اجتماعًا محدودًا السبت القادم لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.



