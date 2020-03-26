عودة الحياة لطبيعتها.. انتعاش حركتي البيع والشراء بعد فك الحظر في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة اليوم، الخميس، انتعاشا في حركتي البيع والشراء وعادة الحياة لطبيعتها بعد فك فترة الحظر واصطف الموظفين أمام ماكينات الصرافة لصرف مستحقاتهم المالية.





وازدحمت محلات البقالة والسويقات بالمواطنين لشراء احتياجاتهم خاصة فى المراكز التى بها أسواق أسبوعية غدا الجمعة خشية من منع إقامة الأسواق.





وواصلت المصالح الحكومية أعمالها بتخفيض قوة العمالة إلى ٥٠٪ وتم قضاء مصالح المواطنين وسط هدوء تام وانتظام وما زالت عمليات تطهير المنشآت والمصالح الحكومية مستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



