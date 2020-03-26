عودة الحياة لطبيعتها.. انتعاش حركتي البيع والشراء بعد فك الحظر في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة اليوم، الخميس، انتعاشا في حركتي البيع والشراء وعادة الحياة لطبيعتها بعد فك فترة الحظر واصطف الموظفين أمام ماكينات الصرافة لصرف مستحقاتهم المالية.
وازدحمت محلات البقالة والسويقات بالمواطنين لشراء احتياجاتهم خاصة فى المراكز التى بها أسواق أسبوعية غدا الجمعة خشية من منع إقامة الأسواق.
وواصلت المصالح الحكومية أعمالها بتخفيض قوة العمالة إلى ٥٠٪ وتم قضاء مصالح المواطنين وسط هدوء تام وانتظام وما زالت عمليات تطهير المنشآت والمصالح الحكومية مستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وفى سياق آخر تمكنت الوحدات المحلية بمراكز أبو حمص وشبراخيت ووادى النطرون من منع إقامة ٣ أسواق عمومية اليوم الخميس بتوجيهات من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الأسواق كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.