AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كشف حساب طهطا بعد 17 جولة بدوري القسم الثاني

الخميس 26/مارس/2020 - 04:39 م
فريق طهطا
فريق طهطا
Advertisements
رباب الهوارى
خاض فريق طهطا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وحصد خلالها 10 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز في جولتين، وتعادل ب 4 جولات، وخسر ب 11 جولة وسجل 10 أهداف، واستقبل 26 هدفا.


ويستعرض "صدى البلد " هدافي فريق طهطا بعد خوض 17 جولة :

أحمد ماهر 3 أهداف

بدوى ناصر هدف

فالو شريف هدف

محمد عبدالقادر هدف

هيثم شعبان هدف

عبدالرحمن حسن هدف

عمرو خالد هدف .


يحتل فريق طهطا، المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والأعمار.

وتأتى ترتيب المجموعة الأولي كالآتي:

1- بني سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- طهطا 10 نقاط
12- ديروط 11 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز الألومنيوم والتليفونات وتعادل البنك وبني سويف بمجموعة الصعيد

كشف حساب البنك الأهلي في 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب بني سويف بعد 17 جولة بالقسم الثانى

كشف حساب الألومنيوم بعد 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب بترول أسيوط بعد 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب تليفونات بني سويف بعد 17 جولة بالقسم الثانى

ترشيحاتنا

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

إعلان إصابتين بفيروس كورونا في برشلونة

التعليم ترد على طلاب الثانوية العامة المتخوفين من النزول للجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدى كورونا ويحدد موعد عودة الدوري

رئيس الوزراء: تشكيل لجنة من عدة وزارات للتنسيق بشأن عودة المصريين العالقين فى الخارج

الصحة العالمية: مصر لديها فرصة للسيطرة على تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من كورونا.. أفضل طريقة للتخلص من الجوانتي والكمامة

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول