كشف حساب طهطا بعد 17 جولة بدوري القسم الثاني

خاض فريق طهطا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وحصد خلالها 10 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز في جولتين، وتعادل ب 4 جولات، وخسر ب 11 جولة وسجل 10 أهداف، واستقبل 26 هدفا.
ويستعرض "صدى البلد " هدافي فريق طهطا بعد خوض 17 جولة :
أحمد ماهر 3 أهداف
بدوى ناصر هدف
فالو شريف هدف
محمد عبدالقادر هدف
هيثم شعبان هدف
عبدالرحمن حسن هدف
عمرو خالد هدف .
يحتل فريق طهطا، المركز الحادي عشر برصيد 10 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والأعمار.
وتأتى ترتيب المجموعة الأولي كالآتي:
1- بني سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- طهطا 10 نقاط
12- ديروط 11 نقطة