كشف حساب طهطا بعد 17 جولة بدوري القسم الثاني

خاض فريق طهطا 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وحصد خلالها 10 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز في جولتين، وتعادل ب 4 جولات، وخسر ب 11 جولة وسجل 10 أهداف، واستقبل 26 هدفا.