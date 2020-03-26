القومى للبتروكيماويات: إنتاج مطهرات لمواجهة كورونا.. فيديو

قال دكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات، إن التحالف مبادرة تمويلية من أكاديمية البحث العلمي ويشارك فى التحالف 4 وزارات هي: الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول، بالإضافة إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار محمد عبدالرؤوف، أثناء مداخلته على قناة "dmc"، إلي أن التحالف الفترة الماضية بدأ فى إنتاج مستلزمات الشعب من مطهرات كيميائية بكميات كبيرة تصل إلي 100 ألف لتر يوميا، لافتا إلي أن تلك الكميات يتم ضخها إلي الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات علي مستوى جمهورية مصر العربية.





وأوضح رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات، أن التحالف بدأ من الأسبوع الماضي انتاج المطهرات بكميات تصل إلي 500برميل في اليوم، لافتا إلي أن الكميات جار توزيعها على كل أنحاء الجمهورية.



