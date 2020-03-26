AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومى للبتروكيماويات: إنتاج مطهرات لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 04:52 م
رئيس التحالف القومى
رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات
Advertisements
اسراء صبري
قال دكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات، إن التحالف مبادرة تمويلية من أكاديمية البحث العلمي ويشارك فى التحالف 4 وزارات هي: الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول، بالإضافة إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار محمد عبدالرؤوف، أثناء مداخلته على قناة "dmc"، إلي أن التحالف الفترة الماضية بدأ فى إنتاج مستلزمات الشعب من مطهرات كيميائية بكميات كبيرة تصل إلي 100 ألف لتر يوميا، لافتا إلي أن تلك الكميات يتم ضخها إلي الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات علي مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضح رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات، أن التحالف بدأ من الأسبوع الماضي انتاج المطهرات بكميات تصل إلي 500برميل في اليوم، لافتا إلي أن الكميات جار توزيعها على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن التحالف سيقوم بإنتاج مطهرات لمواطنين، وذلك بعد الانتهاء من الكميات المطلوبة للمنشآت والجامعات.

وأكد أن أسعار المنتجات رمزية، حيث يصل سعر كيلو المطهر فى المنافذ إلي 10 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء توضح كيفية صناعة المطهرات المنزلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

البحث العلمي تعلن مساهمتها في تطهير المنشآت العامة من كورونا.. صور

لدعم مواجهة كورونا.. وزير التعليم العالى ورئيس أكاديمية البحث العلمي يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات

100 ألف لتر.. إنتاج مطهرات مصرية لمحاربة كورونا | فيديو

بشرى سارة خلال 24 ساعة.. البحث العلمي يوفر مطهرا شخصيا للوقاية من فيروس كورونا

لأول مرة .. حدوث ربط بين البحث العلمي بصناعات واحتياجات المجتمع.. فيديو

ترشيحاتنا

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

تدافع ملايين البشر لـ شراء أجهزة التنفس الصينية.. فيديو

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد إصابة زميله بكورونا.. صور

رئيس الوزراء: تشكيل لجنة من عدة وزارات للتنسيق بشأن عودة المصريين العالقين فى الخارج

إيناس الدغيدي بصحبة منة شلبى وحلا شيحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من كورونا.. أفضل طريقة للتخلص من الجوانتي والكمامة

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول