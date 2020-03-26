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رياضة

كورونا يضرب الدوري الإنجليزي من جديد

الخميس 26/مارس/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي، عن إيجابية عينة لاعبه الأسكتلندي روس ماكروري بعد التحليل الذي أجراه وكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وانضم صاحب الـ21 عاما إلى آندي كانون وحاحي منوغا وجيمس بولتون وجون راغيت المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الصمابين بالنادي الإنجليزي إلى 5 مصابين . 

وأصبح النادي الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" هو أكثر نادي إنجليزي قد تعرض لاعبيه للإصابة بكوفيد-19 حتى الآن. 

وتمنى النادي سرعة الشفاء للاعبه الشاب عبر بيان رسمي بموقعه الإلكتروني بجانب كل المصابين في انحاء العالم متمنين أن تمر تلك الأيام بسلام.
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