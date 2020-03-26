كورونا يضرب الدوري الإنجليزي من جديد





وانضم صاحب الـ21 عاما إلى آندي كانون وحاحي منوغا وجيمس بولتون وجون راغيت المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الصمابين بالنادي الإنجليزي إلى 5 مصابين .





وأصبح النادي الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" هو أكثر نادي إنجليزي قد تعرض لاعبيه للإصابة بكوفيد-19 حتى الآن.





وتمنى النادي سرعة الشفاء للاعبه الشاب عبر بيان رسمي بموقعه الإلكتروني بجانب كل المصابين في انحاء العالم متمنين أن تمر تلك الأيام بسلام.

أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي، عن إيجابية عينة لاعبه الأسكتلندي روس ماكروري بعد التحليل الذي أجراه وكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".