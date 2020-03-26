AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ماكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ ميرنا نور الدين عبر إنستجرام

الخميس 26/مارس/2020 - 03:50 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الابيض كشف عن كتفيها، فيما رفعت شعرها على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وأكملت ميرنا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الكحل الأسود على عينيها، فيما اختارت اللون الفوشيا كأحمر شفاه.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

View this post on Instagram

Hi🤍

A post shared by Myrna Nour El Din (@myrna_noureldin) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد

بـ ماكياج جذاب.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها

داخل سيارتها.. ميرنا نور الدين برفقة هند عبد الحليم

ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بأحدث صورها على إنستجرام

بـ ماكياج صاخب.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاهد.. ميرنا نور الدين فى إطلالة جديدة مع كلبها

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل وداد حمدي .. حكاية قتلها بدلًاً من يسرا

نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة القلعة الحمراء ويحذر حسام عاشور من الزمالك

تباطؤ الفيروس.. منظمة الصحة العالمية تزف بشرى بشأن كورونا

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

بشرى لمحدودي الدخل.. تحرك عاجل من البرلمان لوقف دفع فواتير الكهرباء شهرين بسبب كورونا.. تفاصيل

السيسي يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا