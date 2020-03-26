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رياضة

الكاراتيه يخاطب وزارة الرياضة لدعم المدربين والحكام والإداريين

الخميس 26/مارس/2020 - 05:21 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن توفير سبل الدعم والمساندة للمدربين والحكام والمختبرين والإداريين خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أكد الدهراوي أنه تمت مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على صرف مبلغ ألف جنيه من خزينة الاتحاد كسلفة للمدرب غير المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية والمسدد لاشتراك الاتحاد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ يتم تسديدها عقب عودة النشاط الرياضي وذلك من قيمة من دخله بالاختبارات.

أضاف أنه تكليف الكابتن أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيل الصندوق مع البنك وهيئة الرقابة على التأمين.

أوضح الدهراوي أنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية نهاية شهر مايو المقبل لإقرار نسبة من دخل القيد أو الاختبارات لدعم صندوق التكافل والزمالة.

أشار رئيس الاتحاد إلى أنه لا بد الوقوف بجانب مصر في وقت أزماتها رغم الخسائر المادية التي يتعرض لها اتحاد الكاراتيه وجميع العاملين تحت رعايته.

يذكر أن اتحاد الكاراتيه قرر تعليق نشاط اللعبة بالأندية ومراكز الشباب والأكاديميات الخاصة وتأجيل جميع البطولات والمسابقات المحلية لجميع الأعمار السنية حتى 15 إبريل المقبل وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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